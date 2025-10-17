Ünye'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

ORDU'nun Ünye ilçesinde otomobilin, park halindeki jandarma aracına çarptıktan sonra başka bir otomobille çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece, Ünye ilçesi Burunucu Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Gülşen Ağırtaş'ın kontrolünü kaybettiği 52 AEH 026 plakalı otomobil, önce karşı şeritte park halindeki jandarma aracına, ardından Salim Veyisoğlu yönetimindeki 52 ABM 081 plakalı otomobile çarptı. Otomobillerin sürücüleri Gülşen Ağırtaş ve Salim Veyisoğlu ile araçlardaki Sema Veyisoğlu, Berdan Kurt, Mehmet Efe Öztürk ve Enes Malik Zengin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anında jandarma aracının ise boş olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.