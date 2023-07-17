Ünye'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Ünye Devlet Sahil Yolu'nda iki hafif ticari araç çarpıştı. Yaralılar Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.