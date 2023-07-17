Ünye'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Ünye Devlet Sahil Yolu'nda iki hafif ticari araç çarpıştı. Yaralılar Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ünye Devlet Sahil Yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, Nedim A. yönetimindeki 52 LM 853 plakalı hafif ticari araç, Adem Ç'nin kullandığı 55 DZ 938 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel