Ünye'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Şükrü E. idaresindeki minibüs, hafif ticari araca arkadan çarptıktan sonra bariyerlere vurarak durabildi. Yaralanan araç sürücüleri hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Şükrü E. idaresindeki 52 AAV 238 plakalı minibüs, Samsun- Ordu kara yolunda, Musa T'nin kullandığı 52 BN 249 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptıktan sonra bariyerlere vurarak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralanan araç sürücüleri, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel