Ünye'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ünye Devlet Sahil Yolu üzeri Kaledere Mahallesi'nde Elif S. yönetimindeki 52 EE 127 plakalı motosiklet ile Deniz Mahir M. idaresindeki 42 DLS 59 otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sevk edildiği Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel