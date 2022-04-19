Ünye'de tır kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler

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Ünye'de tır kazasında 1 kişi yaralandı

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Kazanın olduğu yol Kaza yapan araçlar Tırda oluşan hasar Seyir halindeki araçlar ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde kontrolden çıkan ve önünde seyir halindeki tıra çarptıktan sonra orta refüje çarparak duran tırın sürücüsü yaralandı.

ÜNYE, ORDU (AA) - Kazanın olduğu yol

Kaza yapan araçlar

Tırda oluşan hasar

Seyir halindeki araçlar ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde kontrolden çıkan ve önünde seyir halindeki tıra çarptıktan sonra orta refüje çarparak duran tırın sürücüsü yaralandı.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Ordu, Kaza, Ünye, Güncel, Haberler

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