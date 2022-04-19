Ünye'de tır kazasında 1 kişi yaralandı
AA - Hacer Öztürk - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kazanın olduğu yol Kaza yapan araçlar Tırda oluşan hasar Seyir halindeki araçlar ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde kontrolden çıkan ve önünde seyir halindeki tıra çarptıktan sonra orta refüje çarparak duran tırın sürücüsü yaralandı.
ÜNYE, ORDU (AA) - Kazanın olduğu yol
Kaza yapan araçlar
Tırda oluşan hasar
Seyir halindeki araçlar ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde kontrolden çıkan ve önünde seyir halindeki tıra çarptıktan sonra orta refüje çarparak duran tırın sürücüsü yaralandı.
AA / Hacer Öztürk - Güncel