Ünye'de tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle yaralayan zanlı yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle yaralayan zanlı yakalandı. İlçenin Kaledere Mahallesi Çınarlık Caddesi'nde Yunus S. (34) ile Mehmet A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.