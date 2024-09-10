Ünye'de tartışmada silahla vurulan kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan tartışmada silahla vurulan kişi yaralandı.

???????Kaledere Mahallesi'nde, Zafer Dedeoğlu (23) ile S.T. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, koşarak kaçan Dedeoğlu'nu yakalamaya çalıştı. Şüphelilerden S.T'nin tabancayla ateş ettiği Dedeoğlu, dizinden yaralandı.

Dedeoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.