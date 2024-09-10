Üye Girişi
Haberler

Ünye'de tartışmada silahla vurulan kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan tartışmada silahla vurulan bir kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan tartışmada silahla vurulan kişi yaralandı.

???????Kaledere Mahallesi'nde, Zafer Dedeoğlu (23) ile S.T. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, koşarak kaçan Dedeoğlu'nu yakalamaya çalıştı. Şüphelilerden S.T'nin tabancayla ateş ettiği Dedeoğlu, dizinden yaralandı.

Dedeoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Kamerası Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Olay Ünye ordu

İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

 Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü

Kabine sonrası yaptığı çağrının ardından Külliye'de sürpriz zirve

 Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı

Narin'in mezarı başındaki akrabasından tüyler ürperten ağıt
Üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı

Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BAE İran maçı hangi kanalda? BAE İran maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Narin cinayeti "Yeşil tülbent" olayı nedir? Nevzat Bahtiyar kimdir? İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı mı? Zelewski kimdir? Zelewski kaç aşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Letonya Faroe Adaları maçı CANLI izle! (FULL HD) Letonya Faroe Adaları maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Zelewski uçak kodu ne, CANLI TAKİP! Zelewski ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek, hangi havalimanına inecek? Letonya Faroe Adaları maçı hangi kanalda? Letonya Faroe Adaları maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a mı geliyor? Filistin Ürdün maçı CANLI izle! (FULL HD) Filistin Ürdün maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Narin amcası kim? Narin amcası Salim Güran kimdir? Filistin Ürdün maçı hangi kanalda? Filistin Ürdün maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title