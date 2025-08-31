Ünye'de Tarım Aracının Devrilmesi: 6 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir tarım aracı devrildi, kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi'nde M.C.K'nin kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile beraberindeki S.K, A.K, Z.K, G.E. ile A.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
Takımı 3-1 önde olan Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki

3-1 önde olmak bile kurtarmadı! Ali Koç'a taraftardan sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da kaleye sürpriz isim

Galatasaray'da kaleye sürpriz isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.