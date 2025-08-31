Ünye'de Tarım Aracının Devrilmesi: 6 Yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir tarım aracı devrildi, kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.
Fatih Mahallesi'nde M.C.K'nin kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile beraberindeki S.K, A.K, Z.K, G.E. ile A.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel