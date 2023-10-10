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Ünye'de silahlı saldırıya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının ardından şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı. Yaralanan kişinin tedavisi ise devam ediyor.