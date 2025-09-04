Haberler

Ünye'de Silahlı Kavga: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, tartışma sonucu H.T. tarafından iki kardeş hayatını kaybetti. Olayla ilgili zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti.

Aydıntepe Mahallesi Zembek mevkisinde Mehmet ve kardeşi Hasan B. ile H.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T, tabancayla iki kardeşe ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 2 kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
