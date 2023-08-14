Ünye'de Polis Ekipleri Huzur ve Güven Uygulaması Yaptı

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ve Asayiş ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarında huzur ve güven uygulaması yapıldı. Denetimlerde emniyet kemerinin önemi vurgulandı ve sürücülere kurallara uymaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde polis ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ve Asayiş ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarında huzur ve güven uygulaması yapıldı. Özellikle GBT, kimlik ve ehliyet sorgulamasında bazı sürücüler uyarılırken, denetimlerde emniyet kemerinin önemi aktarıldı. Yapılan denetimlerin şehrin birçok noktasında devam edeceği öğrenilirken, sürücülere kurallara uymaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı. - ORDU