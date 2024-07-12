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Ünye'de park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Ordu'nun Ünye ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Ali Bayramoğlu (19) yönetimindeki 52 LF 030 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi Ünye Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı.

Tırın altına giren otomobilde sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan genç, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bayramoğlu, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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