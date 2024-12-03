Ünye'de özel eğitim öğrencileri çeşitli gösteriler sundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Ünye Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulu tarafından çok amaçlı salonda organize edilen programda konuşan okul müdürü Melek Ergöz, okullarında farklı engellere sahip 33 özel çocuğun öğrenim gördüğünü söyledi.

Ergöz, öğrencilerin özellikle öz bakım becerilerini, dil gelişimini, toplumsal uyum becerileri ile akademik becerilerini geliştirmenin en temel hedefleri olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimiz velilerimizin de görüşünü alarak öğrencilerin ihtiyacına göre eğitim planı hazırlamakta ve uygulamaktadır. Okulumuzun tüm paydaşları öğrencilere verilen eğitimi desteklemekte ve onların gelişimine yönelik tedbirler almaktadır." dedi.

Ergöz, hazırlanan programda öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerine dair öğrendikleri bilgi ve becerilerin bir kısmını sergileyeceğini kaydetti.

Öğretmen Ahmet Arslan'ın şiir dinletisiyle başlayan programda, özel eğitim öğrencileri ritim gösterisi yaptı, İstiklal Marşı okudu, dans ve çeşitli gösteriler sundu.

"Yüreğimizde engel yok, biz birlikte güçlüyüz" yazılı pankart açılarak sona eren programa, Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Aytekin, İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve veliler katıldı.