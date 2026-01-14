Haberler

Otomobilin çarptığı yaya metrelerce savruldu; o anlar kamerada

Güncelleme:
Ordu'nun Ünye ilçesinde buzlu yolda kayarak kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarında yürüyen Fikri B.'ye çarptı. Kazada Fikri B. metrelerce havaya savrulup yere düştü ve hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu bildirildi.

ORDU'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı Fikri B., metrelerce havaya savrulduktan sonra zemine düştü. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih G. yönetimindeki 44 HN 670 plakalı otomobil, buzlanan yolda kayıp, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında yürüyen Fikri B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Fikri B., metrelerce havaya savrulup, zemine düştü. Otomobil ise bölgedeki bir oto yıkama dükkanına girdi. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fikri B., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fikri B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Yücel Arslanteke - Kamera: ORDU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri

Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri

Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

