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Ünye'de Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Ünye'de Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaledere Mahallesi Ünye Akkuş Niksar Caddesi'nde Uğur E. yönetimindeki 52 AFL 355 plakalı otomobil, yolun karşısına geçtiği sırada Halis Y'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Halis Y. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel

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