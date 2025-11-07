Ünye'de otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki İ.G., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.
A.T. (33) yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolu'nda yolun karşısına geçmek isteyen İ.G'ye (14) çarptı.
Kazada yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel