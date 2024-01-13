Ünye'de Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Ünye Devlet Sahil Yolu Yüceler Mahallesi mevkisinde Fuat Baysal yönetimindeki 52 AEK 623 plakalı otomobil ile Sezai Yıldırım idaresindeki 55 AEZ 52 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler Yıldırım ve Baysal ile beraberindeki Gülser Özcan Baysal, Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.