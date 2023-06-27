Ünye'de Otomobil Irmağa Devrildi: 1 Yaralı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin ırmağa devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. İlçenin Çatak Mahallesi Hocalar mevkisinde, Fatma E. yönetimindeki 34 GHG 432 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Curi Irmağı'na devrildi. Kazada yaralanan ve otomobilde sıkışan Fatma E, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Fatma E, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin ırmağa devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
İlçenin Çatak Mahallesi Hocalar mevkisinde, Fatma E. yönetimindeki 34 GHG 432 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Curi Irmağı'na devrildi.
Kazada yaralanan ve otomobilde sıkışan Fatma E, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fatma E, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.