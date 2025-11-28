Ünye'de Okul Öğrencisi Suat Ermiş Hayatını Kaybetti
Ünye Milli Eğitim Müdürlüğü, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 6. sınıf öğrencisi Suat Ermiş için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada öğrenciye rahmet, ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı dilendi.
Ünye Milli Eğitim Müdürlüğünce, dün okulda rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren öğrenci için taziye mesajı yayımlandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan paylaşımda, Ünye İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Suat Ermiş'in vefat ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel