Ünye'de Motosiklet ve Servis Araçları Çarpıştı: 1 Yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Yunus Emre Mahallesi'nde Cemil K. yönetimindeki 52 S 2101 plakalı servis ile Berkin T. idaresindeki 52 AEU 387 plakalı motosiklet çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.