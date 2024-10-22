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Ünye'de Motosiklet Kazası: Sürücü ve Yaya Yaralandı

Ünye'de Motosiklet Kazası: Sürücü ve Yaya Yaralandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve karşıya geçmeye çalışan yaya yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

Burunucu Mahallesi Hasanbaba mevkisinde Selim Z. (32) yönetimindeki 52 AEJ 446 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan İlbey Fidan'a (47) çarptı.

Fidan ve motosikletten düşerek yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel

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