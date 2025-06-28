Ünye'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve otomobildeki bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Emrullah D. yönetimindeki 55 ADM 784 plakalı motosiklet ile Şuayip Y'nin kullandığı 52 AFL 453 plakalı otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolu'nun Gölevi mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan Sudenaz Y. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel