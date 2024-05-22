Ünye'de Minik Eller Toprağa Değiyor Projesi Kapanış Etkinliği

Ünye'de "Minik Eller Toprağa Değiyor" projesinin 2023-2024 eğitim yılı kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

Ünye Kaymakamlığının himayelerinde, Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ünye Ziraat Odası işbirliğiyle 2019'da imzalanan protokol sonrası başlatılan "Minik Eller Toprağa Değiyor" projesinin kapanış etkinliği için program düzenlendi.

Çatalpınar Mahallesi'nde bulunan proje alanında düzenlenen etkinliğe, proje ortakları ve öğrenciler katıldı.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, kurumların müşterek çalışmasıyla çok güzel bir işin ortaya çıktığını vurgulayarak, projede katkısı olan kurum ve kişileri tebrik etti.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise 6 yıldır yürütülen bu projeyle hem çocuklara tarımı sevdirmek hem de tarım şehri olan Ünye'de tarımın önemine vurgu yapmak istediklerini belirterek, "Yerinde üretim çok kıymetli. Bir tarım şehri olarak, bir tarım ülkesi olarak burada çocuklarımızın bir tohumun nasıl meyveye ve sebzeye dönüştüğüne şahit olmaları ve bunun yetişme şartlarını izleyerek toprağı sevmeleri ve enerjilerini atmalarını sağlamak adına güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da geleceğin teminatı çocukların tarımla buluştuğu bir organizasyonda bulunmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

???????Konuşmaların ardından öğrenciler ve katılımcılarla seralar gezildi, üretilen ürünler incelendi.