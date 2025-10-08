Haberler

Ünye'de Minibüs ve Yol Yardım Aracı Çarpıştı: 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde minibüs ile yol yardım aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde minibüs ile yol yardım aracının çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Ünye-Akkuş-Niksar Yolu Yenikent Mahallesi'nde Akkuş istikametine seyreden Cemil Arslan'ın (43) kullandığı 52 AAU 959 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Osman Güler'in (43) kullandığı 52 ABD 358 plakalı yol yardım aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ve yol yardım aracında bulunan Emirhan Sarıoğlu (24) yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan Ünye-Akkuş-Niksar Yolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu kararı

Avrupa ülkesinden İsrail'e silah ambargosu kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
Rumlardan NATO'ya üyelik hazırlığı

Rumlar sinyali verdi! NATO'ya katılmak için hazırlık yapıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.