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Ünye'de Mahsur Kalan Aile İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Ünye'de Mahsur Kalan Aile İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Güncel Haberler

Ordu'nun Ünye ilçesinde asansörde mahsur kalan 4 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, asansörde mahsur kalan 4 kişilik aileyi çıkardı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde asansörde mahsur kalan 4 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Atatürk Mahallesi'nde 5 katlı bir binada ikamet eden Ercan, eşi Nurgül, çocukları Bünyamin ve Ayaz Türkmen, evlerine çıkmak için bindikleri asansörün arızalanması üzerine zemin katta mahsur kaldı.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, asansörde mahsur kalan 4 kişilik aileyi çıkardı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel

İtfaiye Ordu Aile Güncel Haberler

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