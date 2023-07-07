Ünye'de Mahsur Kalan Aile İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde asansörde mahsur kalan 4 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Atatürk Mahallesi'nde 5 katlı bir binada ikamet eden Ercan, eşi Nurgül, çocukları Bünyamin ve Ayaz Türkmen, evlerine çıkmak için bindikleri asansörün arızalanması üzerine zemin katta mahsur kaldı.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, asansörde mahsur kalan 4 kişilik aileyi çıkardı.