Ünye'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
Ordu'nun Ünye ilçesinde, Türk Kızılay ve Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasında 261 kişi bağışta bulundu. Okul Müdürü, kampanyayı geleneksel hale getirerek ihtiyacı karşılamak istediklerini vurguladı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde, "kan ver hayat kurtar" sloganıyla kan bağışı kampanyası organize edildi.
Türk Kızılay ile Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi iş birliğinde okulun spor salonunda gerçekleştirilen kampanyaya öğretmen, öğrenci ve veliler destek verdi.
Kampanya kapsamında 261 kişi bağışta bulundu.
Okul Müdürü Üzeyir Hatipoğlu, kampanyayı geleneksel hale getirip ihtiyacın karşılanmasına katkı vermek istediklerini belirterek, "Hepimizin duyarlılık göstererek kan bağışçısı olması gerekir." dedi.