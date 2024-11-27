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Ünye'de Kamyonla Çarpışan Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Devlet Sahil Yolu üzerindeki Eskikızılcakese Mahallesi'nde gerçekleşti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Devlet Sahil Yolu üzeri Eskikızılcakese Mahallesi'nde Zekeriya Furkan A. (28) idaresindeki 52 ADV 076 plakalı otomobil, İbrahim Ö. (59) yönetimindeki 52 ABJ 743 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilin sürücüsü ile beraberindeki Muhammet (39) ve oğlu Abdulsamet Demir'in (17) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan otomobilin kavşakta kamyona çarptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ünye'de Kamyonla Çarpışan Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
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