Ünye'de Kamyonetle Çarpışan Hafif Ticari Araç Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç, kamyonetle çarpışmasının ardından takla attı. Yaralanan sürücü Kerem A., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde kamyonetle çarpışıp takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Kerem A., yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ünye ilçesi Liseler Mahallesi'nde meydana geldi. Seyfullah T., yönetimindeki 52 AFF 100 plakalı bir gıda toptancısı firmasına ait kamyonet ile Kerem A.'nın kullandığı 55 AB 314 plakalı hafif ticari araç, iki yolun kesişti noktada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. Kazada Kerem A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kerem A., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
