Ünye'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Ünye'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

ORDU'nun Ünye ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Ekim'de Ünye ilçesinde iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 40 fişek, 4,96 gram esrar, 21,06 gram esrar karışımlı tütün, 8 uyuşturucu hap ve 10 alacak-verecek defteri ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
