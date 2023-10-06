Ünye'de İşe Giderken Silahlı Saldırıya Uğrayan Adam Yaralandı

ORDU'nun Ünye ilçesinde işe gitmek için evden yaya olarak çıkan Necati Balcı (49), kimliği henüz belirlenemeyen motosikletteki 2 kişi tarafından silahla vuruldu. Balcı tedaviye alınırken, şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde işe gitmek için evden yaya olarak çıkan Necati Balcı (49), kimliği henüz belirlenemeyen motosikletteki 2 kişi tarafından silahla vuruldu. Balcı tedaviye alınırken, şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı,

Kaledere Mahallesi Gogina Sokak'ta iddiaya göre, işe gitmek için evinden çıkan Necati Balcı, olay yerinden motosikletle geçen kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından tabanca ile ateş edilerek vuruldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Necati Balcı, ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Karın ve bacağına 2 kurşun isabet eden Balcı'nın ameliyata alındığı öğrenildi. Olay yeri incelemesinde bölgede 5 boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlattı.