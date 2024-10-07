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Ünye'de İş Yerinin Kurşunlanması: 2 Tutuklama

Ünye'de İş Yerinin Kurşunlanması: 2 Tutuklama
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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin evinde ruhsatsız tabanca ve olayda kullanılan motosiklet ele geçirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 5 Ekim'de Kaledere Mahallesi'nde A.A'ya ait iş yerinin kurşunlamasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.B.K. (16), F.A. (21) ve H.S'yi (21) saklandıkları evde yakaladı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile olayda kullanılan motosiklet bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.B.K. ile H.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel

Motosiklet Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Ünye ordu Suç

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