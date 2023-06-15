Ünye'de iş yerinden hırsızlık yapan kardeşler tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen S.K. ve S.K. kardeşler tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından Fatsa ilçesinde yakalanan şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edildi.