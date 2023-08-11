Ünye'de İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun Ünye ilçesinde, inşaat halindeki 13 katlı binanın son katında çalışan bir işçi, dış cephedeki kalıpları sökerken düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde inşaatın 13'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde inşaat halindeki 13 katlı binanın son katında çalışan Hasan Arslan (60), dış cephedeki kalıpları söktüğü sırada zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Arslan'ın cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel