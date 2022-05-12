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Ünye'de iki katlı ev yandı

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Ünye'de iki katlı ev yandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Fatih Mahallesi'nde Cevat Ocak'a ait bir bölümü ahşap iki katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Yangın, Fatih, Ocak, Ordu, Güncel, Haberler

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