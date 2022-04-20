Ünye'de iftar menülerini kooperatife üye kadınlar hazırlıyor - Haberler

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Ünye'de iftar menülerini kooperatife üye kadınlar hazırlıyor

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Ünye'de iftar menülerini kooperatife üye kadınlar hazırlıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde kadınlar, derneklerin düzenlediği programlar için iftar menüsü hazırlıyor.

ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde kadınlar, derneklerin düzenlediği programlar için iftar menüsü hazırlıyor.

İlçede 3 ay önce Fahriye Aydın başkanlığında kurulan Ünye Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, iftar yemeklerinde hünerlerini gösteriyor.

Aydın, gazetecilere, Atatürk Parkı'ndaki taka gemi maketinde hizmet veren kooperatifte hazırladıkları iftar yemeklerinin beğenildiğini söyledi.

Yemeklerde hem yöresel hem de geleneksel tercihte bulunduklarını anlatan Aydın, sipariş veren derneklerin memnuniyetini ifade ettiklerini belirtti.

Ünye Seyyar Sebze ve Meyveciler Derneği Başkanı Ali Türk ise dernek olarak verdikleri iftar programında yemeklerin kooperatif tarafından hazırlandığını aktardı.

İftar menüsünün ve lezzetinin misafirler tarafından çok beğenildiğini vurgulayan Türk, kadınlara dernek olarak bu şekilde destek vermek istediklerini kaydetti.

Şirin Ünye Esnaf ve Pazarcılar Dernek Başkanı Necmettin Ayyıldız da 500 kişilik verdikleri iftar yemeğinin misafirlerce memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

İftar, Aydın, Ordu, Ünye, Güncel, Haberler

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