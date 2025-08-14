Ünye'de Greyder ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir greyderin kontrolden çıkarak otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde greyder ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen greyder, Nadırlı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen İhsan T. yönetimindeki 55 APY 458 plakalı otomobile çarptıktan sonra uçuruma yuvarlandı.

Kazada yaralanan sürücüler için olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
