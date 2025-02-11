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Ünye'de Evde Yangın Çıktı

Ünye'de Evde Yangın Çıktı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde Zülbiye Yılmaz'a ait tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçenin Keş Mahallesi'nde Zülbiye Yılmaz'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
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