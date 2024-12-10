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Ünye'de Evde Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı

Ünye'de Evde Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde Faruk Bilgili'ye ait iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeni inceleniyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

İlçenin Bayramca Mahallesi'nde iki katlı binanın üst katında Faruk Bilgili'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
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