Ünye'de Engelsiz Kütüphane ve Kafe Hizmete Açıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 5 bin kitap kapasiteli Engelsiz Kütüphane ve Kafe hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesince, Ünye Kapalı Spor Salonunda hizmet veren Ünye Bedensel Engelliler Spor Kulübü bünyesinde kütüphane ve kafe kuruldu.

Kulüp Başkanı Nihat Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in bir süre önce kulübü ziyareti sırasında ekibine, engelsiz kütüphane hazırlatılması için talimat verdiğini söyledi.

Çalışmaların ardından Ünye'ye ve kulübe yakışır kütüphane ve kafenin ortaya çıktığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, gençlerimiz ve arkadaşlarımız burada hem derslerini çalışacaklar hem de kitap okuyacaklar, araştırma yapacaklar. Engelli ve engelsiz aileler, gençlerimiz ve öğrencilerimiz gelip istedikleri şekilde buradan faydalanabilirler. Ücretsiz internet imkanı var. Çaylarını, kahvelerini yudumlayabilirler yani engelsiz kütüphanemiz adeta bir engelsiz kitap kafe haline dönüşecek."

Yerlikaya, ortaya çıkan güzel çalışma dolayısıyla Başkan Güler'e, ekibine ve emeği geçenlere teşekkür etti.