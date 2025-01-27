Ünye'de Doğan İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir tavuk kümesinde mahsur kalan doğan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde girdiği tavuk kümesinde mahsur kalan doğan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin Çamurlu Mahallesi'nde bir üreticiye ait tavuk kümesine giren doğan, buradaki tel örgülere takılarak geri çıkamadı.
Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, doğanı sıkıştığı yerden kurtararak yeniden doğaya saldı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel