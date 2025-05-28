Ünye'de Devrilen TIR'ın Şoförü Kazada Sol Kolunu Kaybetti

ORDU'nun Ünye ilçesinde devrilen TIR'ın şoförü Kenan Katip'in (53) sol kolu koptu. Katip, kaza yerinde bulunan kopan kolu ile birlikte hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Ordu-Samsun kara yolu Yunus Emre Tüneli çıkışında meydana geldi. Rize'den İstanbul'a çay taşıyan Kenan Katip'in kullandığı 53 ADR 474 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinde sıkışan Katip, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Katip, kopan sol kolu ile birlikte Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından Katip, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.