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Ordu'da denizde kaybolan kişi aranıyor

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Ordu'nun Ünye ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren 17 yaşındaki Aytekin E., akıntıya kapılarak kayboldu. Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri geniş çaplı arama başlattı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Atatürk Mahallesi Ayanikola mevkisindeki sahilden arkadaşlarıyla birlikte denize giren Aytekin E. (17), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine Ordu ve Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Bu sırada Aytekin E'nin yakınları çalışmaları kıyıdan takip etti.

Ekiplerin, denizdeki arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk
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