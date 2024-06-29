Ünye'de denizde hortum oluştu
Ordu'nun Ünye ilçesinde belli aralıklarla devam eden sağanağın ardından deniz üzerinde hortum meydana geldi. Olayı bazı ilçe sakinleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Hortum yaklaşık 10 dakika sürdü.
Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde hortum oluştu.
İlçede belli aralıklarla devam eden sağanağın ardından deniz üzerinde hortum meydana geldi.
Ünye'nin birçok noktasından görülen doğa olayını, bazı ilçe sakinleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yaklaşık 10 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.