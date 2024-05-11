Ünye'de çay ocağında silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde çay ocağında oturan kişi, silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı.

Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki çay ocağında oturan Muhsin A'ya (30), yanına yaklaşan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayağından yaralanan Muhsin A, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.