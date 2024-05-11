Ünye'de çay ocağında silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde çay ocağında oturan bir kişi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı ve ayağından yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.
Ordu'nun Ünye ilçesinde çay ocağında oturan kişi, silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı.
Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki çay ocağında oturan Muhsin A'ya (30), yanına yaklaşan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayağından yaralanan Muhsin A, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.