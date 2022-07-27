Ünye'de camiye gelen çocuklar için ikramlık standı kuruldu

Ünye ilçesinde yaz Kur'an kursuna ve namaz kılmak için camiye gelen çocuklara ikramda bulunmak üzere stant kuruldu.

Ünye Hamidiye Mahallesi Saray Camisi'nde hayırseverlerin getirdiği kek, bisküvi, meyve suyu gibi ikramlıklar çocuklara ikram ediliyor.

Caminin imam hatibi Şükrü Saylan, AA muhabirine, camiye gelen çocuk ve gençleri mutlu etmek, ödüllendirmek için bu uygulamaya başladıklarını söyledi.

Hayırseverlerden gelen ikramlıkların artmasıyla bakkal standı kurma fikrinin aklına geldiğini anlatan Saylan, "Allah razı olsun cemaatimiz de gördükçe, 'Hocam bu ne dolabı, standı?' diye sordu. Namaza gelen çocuklarımıza ikramlık dolabı açtığımızı anlattık. Mevlam razı olsun. O gün bugündür kimisi günlük cebinden 500, kimisi 300 lira, kimisi kendi ürününü getiriyor. Kimisi, 'Benim adıma al hocam.' diyor. Biz de camiye gelen gençlerimize ve çocuklarımıza ikramlık olarak sunuyoruz." dedi.

Saylan, bu uygulamayla çocukların yardımlaşmayı da öğrendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuklar çok memnun. Bazen yabancı illerden ve ilçelerden çocuklarıyla birlikte gelen cemaatlerimiz oluyor. 'Camimizdeki küçük çocuklarımızı ve gençlerimizi özellikle bakkal standımıza bekliyoruz.' dediğimizde şaşırıyorlar. 'Hocam ücretli mi?' diyorlar. 'Ücretsiz, bu vatandaşın hayrına, sadece dua edin'. 'Yardımlaşmayı, sevgiyi, saygıyı buradan bize doğruluğu, iyiliği hayır ve hasenatı öğrenmesine vesile olur düşüncesiyle sizlerde bizlerden sonra bu büyüklerimizin dağıttığı gibi inşallah bu güzel hasretleri, dayanışmayı devam ettirirsiniz' diye kendilerine izah ediyoruz. 'Bu dayanışmayı her zaman devam ettirin' diyenlere de şahit oluyoruz."