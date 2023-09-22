Ünye'de asayiş uygulaması: Araçlar didik didik arandı

Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında araçlar geniş çaplı arandı ve sürücülerin GBT, alkol ve ehliyetleri sorgulandı. Denetimler gece geç saatlere kadar devam etti.

Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında GBT, alkol ve ehliyet sorgulaması yapılırken araçlar ise geniş çaplı arandı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Sürücü ve araçlar didik didik arandı

Yapılan denetimler nedeniyle ekipler tarafından bazı sürücüler araçlarından indirilerek üst araması yapıldı. Uygulamalarda durdurulan otomobillerin bagaj kısımları kontrol edilerek sürücülerin ise GBT kontrolü gerçekleştirildi.

Gece geç saatlere kadar sürdü

İlçe genelinde 50'ye yakın ekibin katıldığı denetimler gece geç saatlere kadar devam etti. Eş zamanlı ilçenin farklı noktalarında devam eden asayiş uygulamaları nedeniyle sürücülere kurallara uyulması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Evine giden alkollü sürücü denetime takıldı

Yaklaşık 56 aracın kontrol edildiği asayiş uygulamasında, ekipler tarafından durdurulan bir kamyonetin sahibine ise 1,32 promil alkollü çıkması nedeniyle 4 bin 64 lira cezai işlem uygulandı.

Yapılan uygulamaların ilçe genelinde anlık ve geniş olarak devam edeceği bildirildi. - ORDU