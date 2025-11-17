Haberler

Ünye'de Apartmanda Yangın: İki Yaralı

Güncelleme:
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında 65 yaşındaki Emine Gülmez ve oğlu 32 yaşındaki Mehmet Emin Gülmez yaralandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında, Emine Gülmez (65) ve oğlu Mehmet Emin Gülmez (32) yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Çamurlu Mahallesi Saray Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında bulunan dairede çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın sırasında evde bulunan Emine Gülmez ve oğlu Mehmet Emin Gülmez'i merdivenli araçla ulaşarak kurtardı. Anne ve oğlu, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine Gülmez ve Mehmet Emin Gülmez'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

