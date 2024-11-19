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Ünye'de Apartmanda Yangın: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Ünye'de Apartmanda Yangın: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir apartmanda çıkan elektrik panosu yangını nedeniyle 5 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Mahallesi Pelitlik Sokak'taki 6 katlı apartmanın zemin katında bulunan elektrik panosu, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Dumanın kısa sürede binayı sarması üzerine apartman sakinleri dışarı çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, elektrik panosundaki yangını söndürdü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen apartman sakinlerinden Adem (46), eşi Gülizar (41) ile çocukları Nisanur (18), Emine Sena (14) ve Nesibe Gül Arslan (11), 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
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