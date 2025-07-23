Ünye'de Afet Konutları Kura Çekim Töreni Düzenlendi

Ünye'de Afet Konutları Kura Çekim Töreni Düzenlendi
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Ordu'nun Ünye ilçesinde afet mağduru vatandaşlar için yapılan 30 afet konutunun kura çekim ve anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Törende, hak sahibi vatandaşların yeni yuvalarına kavuşması için sürecin kurallarına dikkat edilmesi vurgulandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Yunus Emre Afet Konutları Kura Çekim ve Anahtar Teslim Töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede muhtelif yıllarda gerçekleşen afetler neticesinde evleri zarar gören vatandaşlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve ilgili kurumların işbirliğiyle hayata geçirilen ve 2 bloktan oluşan 30 afet konutu için kura çekimi yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ümit Ünal, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'ndaki törende, afet sonrası yürütülen iyileştirme ve yeniden inşa çalışmaları kapsamında, vatandaşların güvenli, sağlıklı ve modern yaşam alanlarına kavuşturulmasının amaçlandığını belirtti.

Kura çekimiyle hak sahibi vatandaşların yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayacaklarını vurgulayan Ünal, kura çekiminin bir başlangıç olduğunu, sürecin sonraki aşamalarının sağlıklı ve düzenli bir şekilde tamamlanabilmesi için belirlenen kurallara riayet edilmesinin büyük önem taşıdığını aktardı.

Ünal, kura sonuçlarının vatandaşlara tebliğinden itibaren 10 gün içinde kendi aralarında anlaşmaları halinde tekrar notere başvurarak becayiş işlemlerini gerçekleştirebileceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu süre vatandaşlarımızın yerleşim tercihleri doğrultusunda esneklik sağlamaları adına tanınmıştır. Kesinleşen kura sonuçlarının tebligatından sonra ise hak sahibi vatandaşlarımızın 45 gün içerisinde anahtar teslimlerini almaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde anahtar teslimini gerçekleştirmeyen vatandaşlarımız ilgili mevzuat hükümleri gereği haklarından feragat etmiş sayılacak ve hak sahiplikleri sona erecektir. Bu sürecin dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir."

Diğer hak sahibi afetzede vatandaşlar için Ünye'nin Göbü Mahallesi'nde ve Aybastı ilçesinde yaptırılan konutların bittiğini hatırlatan Ünal, TOKİ Başkanlığınca İl AFAD Müdürlüğüne teslim edildikten sonra kura çekim işlemlerinin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kura çekim işlemi gerçekleştirilen törende, protokol üyelerince hak sahibi vatandaşlara anahtar teslimi yapıldı.

Törene, Vali Muammer Erol, Fatsa Kaymakamı ve Ünye Kaymakamı Vekili Avni Kula, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ile diğer ilgililer ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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