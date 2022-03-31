Ünye'de Açık Hava Kütüphane Şenliği yapıldı - Haberler

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Ünye'de Açık Hava Kütüphane Şenliği yapıldı

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Ünye'de Açık Hava Kütüphane Şenliği yapıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Açık Hava Kütüphane Şenliği düzenledi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Açık Hava Kütüphane Şenliği düzenledi.

İlçe Halk Kütüphanesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, kütüphaneye yeni gelen kitaplar tanıtıldı.

Buradan kitap alan vatandaşların katılımıyla kitap okuma etkinliği de organize edildi.

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Kocaoğlu, gazetecilere, halk kütüphanelerinin hizmet üreten kurumlar olduğunu söyledi.

Herkesin mutlaka okuyacağı bir kitap olduğunu ifade eden Kocaoğlu, şunları kaydetti:

"Kitap bizden, okumak, bilgilenmek ve değişmek sizden. Herkesin okuyacağı bir kitap vardır. Her yerde halk kütüphanesi mevcut. Buralarda hizmet etmek için bütün gayreti gösteriyoruz. Kütüphanelerin ev rahatlığında yaşam konforuna uygun olduğunu söylüyoruz. Kütüphanelere sadece kitap okumaya gelmesinler, kültürel ve sosyal etkinlikler için de gelsinler."

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Kütüphane Haftası, Hisarcık, Kitap, Ordu, Güncel, Haberler

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